Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі

У неділю, 6 листопада, Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав обленерго обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введено в дію графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє прес-служба «Укренерго» в Facebook.

«Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян. Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Просимо про розуміння та підтримку», – зазначили в компанії.

Під час дії графіків погодинних відключень знайти інформацію про відключення для окремо визначеного регіону чи міста можна на сайті, в особистому кабінеті, або в соцмережах оператора системи розподілу.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.