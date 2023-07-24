Рівень води поблизу Дніпрогесу опустився до 11,5 метрів

Обміління Дніпра на тлі підриву росіянами Каховської ГЕС в районі Дніпровської ГЕС на Запоріжжі стало критичним для повноцінної роботи станції. Про це повідомив у понеділок, 24 липня, генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в інтерв'ю Forbes.

За даними «Укргідроенерго», рівень води знизився настільки, що Дніпровська ГЕС може втратити потужність. Водночас шляхи для розв'язання сподіваються знайти до початку опалювального сезону.

«Зараз ДніпроГЕС працює з обмеженнями, оскільки для роботи всіх агрегатів бракує рівня води. Буває так, що працює два агрегати, а нам потрібно 10. Для повноцінної роботи ДніпроГЕС рівень води має бути мінімум 12–12,5 м, а він зараз знижується до 11,5 м», – повідомив Ігор Сирота.

За його словами, компанія планує зробити насип біля Дніпрогесу, який дозволить підняти рівень води на метр. Цей, перший етап, планують реалізувати до початку осінньо-зимового періоду.

Другий етап передбачає будівництво гідроспоруди шириною 150 м внизу, 15 м згори та довжиною 800 м, яка йтиме до зруйнованої греблі Каховської ГЕС. Реалізувати другий етап планують після деокупації станції.