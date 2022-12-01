До Дня Збройних Сил України, 6 грудня, «Укрпошта» випустить нові марки «Зброя Перемоги». Про це повідомляється на сайті компанії.

Марковий аркуш «Зброя Перемоги» складатиметься з 6 поштових марок зі зразками військового вітчизняного та закордонного озброєння: «Вільха», «Нептун», «Стугна-П», «Байрактар ТБ2», FGM-149 «Джавелін» та «M142 Хаймарс».

До поштових марок буде випущено конверт «Перший день», немаркований конверт та картку. Малюнки виконали художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.

Вартість маркового аркушу – 90 гривень, з яких 18 – благодійний внесок на ЗСУ. Тираж аркуша склав 200 тисяч примірників.

Придбати новий поштовий випуск можна, починаючи з 6 грудня. Проте передзамовлення можна зробити вже зараз за посиланням.