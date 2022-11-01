«Укрпошта» виставила на голосування варіанти нової різдвяної поштової марки. Українцям пропонують обрати найкращу різдвяну марку з-поміж п’яти варіантів.

Як повідомили у вівторок, 1 листопада, у прес-службі «Укрпошти», до фіналу конкурсу увійшли п’ять марок, що найбільше відповідали його умовам. Взяти участь у голосуванні за найкращий варіант різдвяної марки може кожен охочий.

«Саме ескіз, за який українці віддадуть найбільшу кількість голосів, буде зображено на різдвяній поштовій марці, яку "Укрпошта" планує випустити в грудні», – йдеться в повідомленні поштової компанії.

Голосування розпочалося 1 листопада й триватиме до 8:00 4 листопада. Проголосувати за найкращий ескіз марки можна на сторінках «Укрпошти» в соціальних мережах.

Назви ескізів марок:

№1 Дитячі мрії;

№2 Колядники і український воїн;

№3 Щастя – це бути разом;

№4 Роз’єднані війною;

№5 Під захистом Святого Миколая.

Результати голосування оприлюднять 7 листопада на офіційній сторінці Укрпошти в Facebook.