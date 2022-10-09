Марку з Кримським мостом почнуть продавати в листопаді

«Укрпошта» відкрила передзамовлення на набір «Кримський міст на біс!», присвячений руйнуванню Кримського моста внаслідок вибуху та пожежі. До нього входять марковий аркуш з новою маркою, художній конверт та листівка, повідомили в компанії.

Наклад марок – 7 млн екземплярів. Номінальна вартість – М, що дорівнює 18 грн.

На новій марці зобразили сцену з фільму «Титанік» на тлі палаючого моста.

Також на марці зображено:

недопалок в руці у героїні, як натяк на те, що останнім часом окупанти потерпають від куріння у заборонених місцях;

автомобіль окупантів, що летить у прірву, гублячи награбоване;

«Байрактар», що «ненавмисне» пролітає над мостом;

розбитий ворожий танк.

Автор випуску – український художник-живописець Юрій Шаповал. Попереднє замовлення можна зробити в інтернет-магазині «Укрпошти».

Вибух на Кримському мості стався вранці в суботу, 8 жовтня, і призвів до загоряння цистерн із пальним. Імовірно, на мості вибухнула вантажівка. У Росії заявили про трьох загиблих унаслідок вибуху.

Через кілька годин «Укрпошта» повідомила про випуск відповідної поштової марки. Її продаж планують почати в першій половині листопада.