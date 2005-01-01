«Укрпошта» презентувала нові автомобілі кур’єрської доставки у Львові. Фото дня

10 нових вантажних автомобілів Mercedes 1218, Iveco Daily 70 та Citroen Berlingo та Jumper припарковані на площі Ринок у Львові у рамках презентації «Зміни в Укрпошті». Усі вони брендовані у білий та жовтий корпоративні кольори «Укрпошти» та із логотипами підприємства. Всього ж «Укрпошта» у Львівській області придбала 50 нових авто закордонного виробництва для доставки посилок та листів. Машини придбані для запуску оновленої кур’єрської доставки, яка вже працює у Львові. «Окрім цього, буде програма оновлення інфраструктури наших відділень. Львів – це один із центрів, від якого залежить діяльність "Укрпошти", оскільки сюди приходить пошта з Європи і навпаки. Ми дуже розраховуємо, що збільшимо експортні і імпортні потоки. Також ми плануємо збудувати перший автоматизований сортувальний комплекс саме на Львівщині, тому що Львів - це центр сполучення України і Європи», - зазначив в.о. генерального директора Укрпошти Ігор Смілянський.

фото Павла Паламарчука, ZAXID.NET