«Укрпошта» презентувала нові автомобілі кур’єрської доставки у Львові. Фото дня

ФотоZAXID.NET, сьогодні, 15:145610

До теми

10 нових вантажних автомобілів Mercedes 1218, Iveco Daily 70 та Citroen Berlingo та Jumper припарковані на площі Ринок у Львові у рамках презентації «Зміни в Укрпошті». Усі вони брендовані у білий та жовтий корпоративні кольори «Укрпошти» та із логотипами підприємства. Всього ж «Укрпошта» у Львівській області придбала 50 нових авто закордонного виробництва для доставки посилок та листів. Машини придбані для запуску оновленої кур’єрської доставки, яка вже працює у Львові. «Окрім цього, буде програма оновлення інфраструктури наших відділень. Львів – це один із центрів, від якого залежить діяльність "Укрпошти", оскільки сюди приходить пошта з Європи і навпаки. Ми дуже розраховуємо, що збільшимо експортні і імпортні потоки. Також ми плануємо збудувати перший автоматизований сортувальний комплекс саме на Львівщині, тому що Львів - це центр сполучення України і Європи», - зазначив в.о. генерального директора Укрпошти Ігор Смілянський.

фото Павла Паламарчука, ZAXID.NET

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

До середини літа в українських селах з’являться комп'ютеризовані відділення «Укрпошти» ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук