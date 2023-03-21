З 1 квітня українці зможуть відправляти посилки через «Укрпошту» до Німеччини зі знижкою -60% від вартості. Скористатися новими тарифами зможуть як українці, чиї родичі чи друзі живуть в Німеччині, так і підприємці, які продають свої товари за кордон. Наразі Німеччина займає третє місце за кількістю відправлень за кордон, які здійснюються через «Укрпошту».

Тариф на найпопулярніші категорії посилок становитиме: вагою до 3 кг – 13,7 доларів ( близько 500 грн) та вагою 7 кг – 21,6 долар ( близько 750 грн). Для легких відправлень продовжують діяти тарифи на дрібні пакети від 5,6 долара ( близько 205 грн), повідомила прес-служба «Укрпошти».

«В цю вартість крім, власне, міжнародного перевезення, включена вартість адресної доставки. Вартість доставки посилки розраховується лише за фактичну вагу без урахування об’ємної ваги. Відправити посилку можна з будь-якого відділення «Укрпошти» з доставкою в будь-який населений пункт Німеччини», – наголошується в повідомленні.

Там зауважили, що безмитний ліміт між фізичними особами категорії «подарунок» не повинен перевищувати 45 євро.

В Німеччині проживає близько мільйона українців. Також Німеччина займає третє місце за кількістю відправлень, які українці здійснюють через «Укрпошту», після США та Великої Британії.

Німеччина стала п’ятою країною, на відправлення до якої діють спеціальні тарифи. Зокрема, в січні «Укрпошта» оголосила про зниження тарифів на доставку до Литви, Латвії, Естонії до -45%, та на -75% на пересилання посилок EMS з України в Польщу.