Електровелосипеди листонош «Укрпошти» будуть українського виробництва

«Укрпошта» запустила пілотний проект «Листоноші на електробайках», в рамках якого компанія забезпечить електровелосипедами листонош для обслуговування клієнтів у важкодоступній місцевості. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Він також уточнив, що всім листоношам планують надати портативні комп’ютери та POS термінали, не забули й про USB-зарядку.

«На них зручно долати гірські масиви Закарпаття та Франківщини та швидше рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова. Спробуємо різні формати та моделі (2-х та 3-х-колісні), щоб вже бути впевненими, що можемо доставити швидко, зручно та з GPS-відстеженням. А враховуючи, що плануємо всім листоношам надати портативні комп’ютери та POS термінали, не забули й про USB-зарядку», – написав Смілянський.

За його словами, електровелосипеди будуть українського виробництва.

«Випереджаючи дописи "краще б Ви …", от саме для цього проект і запускається: щоб і ефективність роботи підвищити, і зарплати працівникам + це все не за рахунок тарифів чи бюджету», – резюмував гендиректор компанії.

До слова, раніше національний оператор «Укрпошта» запустив послугу отримання посилок без документів.