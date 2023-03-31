Тираж блоку − всього 100 тис. примірників

До річниці звільнення Київщини 31 березня «Укрпошта» створила нову серію марок «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель». Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Онлайн тираж вже майже продано, залишки дамо в продаж вранці. Завтра буде діяти обмеження: 2 блоки в Головпоштамптах та онлайн та по одному блоку у відділеннях. Хочемо, щоб більше людей отримали можливість мати цю частинку історії», – повідомив Смілянський у ніч на п'ятницю.

Як повідомили в «Укрпошті», тираж блоку − всього 100 000 примірників.

Поштовий набір містить три марки:

фото зі знищеною російською технікою у Бучі,

зруйнована переправа через річку Ірпінь, що слугувала основним шляхом для евакуації цивільних,

зображення літака АН-225 «Мрія» на аеродромі у Гостомелі

На поштовому блоці використані матеріали фотокореспондента «Радіо Свобода» Сергія Нужненка та фотографа Михайла Джоса. Автор малюнку поштової марки, присвяченої Гостомелю, − художник Олександр Нікітюк.

Погашення «Перший день» відбудеться 31 березня в київському головпоштамті, а спецпогашення − в Ірпені, Бучі та Гостомелі.

У день введення поштового блоку в Бучі, Ірпені й Гостомелі починають працювати постійно діючі штемпелі з перевідною датою «Місто Героїв. Буча», «Місто Героїв. Ірпінь», «Місто Героїв. Гостомель».

Зазначимо, що за рік широкомасштабної війни Росії проти України «Укрпошта» випустила кілька марок, що мають попит, і за якими навіть стояли черги. Це, зокрема, марки «Русский корабль», «Воїни світла», «Пес Патрон», «Кримський міст», «Мрія» та інші.