Державний поштовий оператор «Укрпошта» розпочинає продаж невручених посилок у нових містах. Відтепер аукціони проходитимуть у Львові, Тернополі, Хмельницькому та інших обласних центрах, повідомила пресова служба «Укрпошти». Раніше такі лоти продавали лише в Києві.

Продаж відбуватиметься відкрито через електронну платформу «Прозорро.Продажі». Лот міститиме 100 посилок, зміст яких невідомий, адже попередній огляд не передбачений. Відправлення формуватимуть хаотично, але лише з цілих і неушкоджених посилок.

Дані про відправників та отримувачів перед торгами видалятимуть. Працівники «Укрпошти» не матимуть права брати участь в аукціонах.

Як повідомила пресслужба, на складах компанії нині зберігаються десятки тисяч невручених відправлень. Це ті посилки, які не забрали ні отримувачі, ні відправники протягом шести місяців. Відповідно до законодавства, «Укрпошта» має право реалізовувати їх через аукціон.

«Щасливчики, яким вдалося вихопити унікальні лоти, підтвердять, скільки неочікуваних скарбів можна там віднайти. Від смартфонів та планшетів до лімітованих книжок. Тож стежте за новинами й мерщій на аукціони», – йдеться в повідомлені поштового оператора.

Наразі у Києві вже проведено 163 аукціони, а середня вартість лота коливається від 14 до 25 тис. грн. Розширення регіонів дасть змогу залучити більше учасників та пришвидшити розпродаж накопичених відправлень, повідомила «Укрпошта».