Марку погасили до третьої річниці удару по драмтеатру в Маріуполі

До третьої річниці удару російськими бомбами по приміщенні драмтеатру в Маріуполі «Укрпошта» презентувала марку «Місто героїв. Маріуполь». Вона має спеціальне напилення зі сталі. Для цього використовували шматки з «Азовсталі». Дизайн марки розробляли художники Олег Шупляк, Вікторія Анікієнко та Євген Сосновський. Спецпогашення маркового листа відбулося сьогодні, 14 березня, в різних містах України.

Марка з колекції «Міста героїв. Маріуполь» стала символом пам’яті про захисників міста, які самовіддано боронили його від ворога, а також про десятки тисяч цивільних, що стали жертвами жорстоких злочинів росіян. Головним зображенням нового поштового випуску є будівля маріупольського Драмтеатру, на який скинули російські бомби 16 березня 2022 року, повідомляють в пресслужбі «Укрпошти». За даними правоохоронців, тоді в цій будівлі загинуло щонайменше 600 людей.

Автором марки та блоку, присвячених Маріуполю, є відомий художник з Бережан, що на Тернопільщині, Олег Шупляк. Також до даного випуску випущений немаркований конверт, листівку та конверт першого дня. Художницею конверта «Перший день» та картки є Вікторія Анікієнко, а фото на немаркованому художньому конверті – Євгена Сосновського.

Особливістю є те, що марки вкриті частинками сталі, виготовленої на металургійному комбінаті «Азовсталь». Це перша марка, яка має таке напилення. Для того, щоб це зробити маркові листи спеціально відправляли в Францію, додали в «Укрпошті».

«На українських поштових марках вперше, була застосована технологія термографії, що стало можливим завдяки співпраці Укрпошти з провідною світовою компанією з поліграфічних послуг Cartor Security Printers з Франції», – розповіли в пресслужбі установи.

Під час спецпогашення марки в Кропивницькому керівниця регіонального відділення «Укрпошти» Тетяна Капустіна зазначила, що в Україні не має підприємства, яке могло б зробити таке напилення.

«Напилення зробили у французьких підприємців. Його видно, якщо рухати марку і на дотик відчувається, що є рельєф. На марковому аркуші міститься чотири марки, номіналом М. Вартість однієї марки – 40 гривень, якщо говорити про марковий аркуш – це 160 гривень», – розповіла Тетяна Капустіна.

Тираж поштової марки «Місто Героїв. Маріуполь» становить 400 тис. примірників. Окрім того, Укрпошта випустить 25 000 примірників конверта «Перший день», 25 000 художніх карток.

Додамо, що 16 березня виповнюється три роки, як російська авіація нанесла удар 500-кілограмовими бомбами по будівлі Драмтеатру в Маріуполі. За інформацією Донецької прокуратури внаслідок авіаудару загинули 600 людей, ще 400 були поранені. Будівля була сховищем для понад тисячі людей. Встановити точну кількість загиблих неможливо, адже місто в окупації.