Випуск марки та конверта пов'язали з дев’ятим днем після смерті Ірини Фаріон

У суботу, 27 липня, у Львові відбулося спецпогашення пам’ятної марки, які випустили на честь вбитої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Про це повідомив депутат Львівської міської ради та однопартієць загиблої Андріян Гутник.

За його словами, випуск марки та конверта пов'язали з дев’ятим днем після смерті Ірини Фаріон. Під час урочистого погашення марки була присутня донька померлої Софія Семчишин та її онуки.

Фото: Facebook Андріяна Гутника

На марці зображений портрет Ірина Фаріон. На конверті, поруч біля марки зверху, вказана дата загибелі мовознавиці і написані такі слова «Постріл у націю! Постріл в Україну». Трохи нище, посередині, вказана сьогоднішня дата і написано – «9 днів без Ірини Фаріон». Ліворуч зображені очі Ірини Фаріон, які обрамлені у формі карти України. Також вказані роки життя мовознавиці і є надпис «Мова має значення».

Як повідомили в «Укрпошті», марка, випущена у пам'ять про Ірину Фаріон, була надрукована на замовлення в межах проєкту «Власна марка» і не є офіційною маркою «Укрпошти». У компанії зазначили, що платна послуга «Власна марка» передбачає друк марок, сувенірних карток, конвертів за дизайном замовника.

Нагадаємо, 19 липня на вул. Масарика у Львові стріляли у політичну і громадську діячку, 60-річну мовознавицю Ірину Фаріон. За кілька годин від вогнепального поранення вона померла в лікарні.

Після замаху в мережі почали поширювати фото молодого чоловіка у панамці й темних окулярах, який, зі слів сусідів, упродовж тижня щодня на кілька годин приходив до будинку, в якому жила Ірина Фаріон. Пізніше поліція підтвердила, що саме цей чоловік є основним підозрюваним у вбивстві та оголосила його у розшук.

25 липня правоохоронці затримали хлопця в Дніпрі в його помешканні. Його вдалось вистежити завдяки камерам спостереження та опитуванню свідків. 26 липня його доправили до Львова та повідомили про підозру за ст. 115 ККУ – умисне вбивство.

Пізніше журналісти ідентифікували затриманого – ним виявився 18-річний Вʼячеслав Зінченко, у його телефоні знайшли докази підготовки до злочину.

У пʼятницю, 26 липня, Галицький районний суд обрав запобіжний захід Вʼячеславу Зінченку, якого підозрюють в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Суд відправив його під варту без права внесення застави.