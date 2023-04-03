Найбільша нафтовидобувна компанія України «Укртатнафта» додатково перерахує до державного бюджету 687 млн грн, які не сплатили колишні власники. Про це прес-служба Служби безпеки заявила 3 квітня.

«Завдяки розслідуванню Служби безпеки і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» бюджет України поповниться ще на 687 мільйонів гривень. Відповідну суму нинішнє керівництво ПАТ «Укртатнафта» перерахує на користь держави у вигляді податків, несплачених колишніми власниками», – йдеться в повідомленні.

Крім того, через ухилення від сплати податків нову підозру отримав колишній директор компанії, який зараз перебуває під вартою, додає СБУ.

Про підозру заявив також Офіс генерального прокурора.

«Службові особи нафтопереробної компанії, яка є однією з найбільших виробників нафтопродуктів в Україні, не задекларували податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку за лютий 2022 року в сумі понад 687 млн грн. Надалі вони умисно не сплатили кошти на виконання зазначеного зобов’язання при наявній можливості», – стверджує прес-служба ОГП.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомляли про підозру колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління та головному бухгалтеру «Укртатнафти» в умисному ухиленні від сплати акцизного податку на 605,9 млн грн.

1 лютого СБУ заявила, що викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта».