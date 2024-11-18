Компанія «Укрзалізниця» засудила поведінку своєї співробітниці

АТ «Укрзалізниця» перевірить співробітницю компанії, яка дивилася російські серіали у залі очікування для військовослужбовців на вокзалі у Києві. Про це пресслужба перевізника повідомила у коментарі до допису Остапа Українця, який і поскаржився на дії працівниці.

У неділю, 17 листопада, військовий і засновник YouTube-проєкту «Твоя підпільна гуманітарка» Остап Українець розповів, що чекав на потяг у залі очікування для військовослужбовців на київському вокзалі. Військовий звернув увагу на адміністраторку залу, яка «гучно дивилась російські серіали».

«Підходити робити зауваження я вже сил не маю, бо це обов'язково срач і скандал, а не просто "зробити зауваження"», – пояснив свою позицію Остап Українець.

Пресслужба «Укрзалізниці» відреагувала на допис військовослужбовця і подякувала йому «за сигнал» та перепросили «за неприємний досвід».

«Перегляд серіалів на робочому місці, тим більше такого змісту, є абсолютно неприпустимим, особливо в залах очікування для військовослужбовців», – заявили в компанії. Там пообіцяли провести перевірку та вжити «дисциплінарних заходів» до відповідальних людей.

Коментар «Укрзалізниці» на допис Остапа Українця (скриншот з Facebook)