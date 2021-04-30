Національна поліція та воєнізована охорона будуть проводити рейди на рейсах «Укрзалізниці» під час травневих свят та перевірятимуть те, як пасажири носять маски, розповів керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко в ефірі телеканалу «Дом», пише «Громадське».

Він зазначив, що під час травневих свят компанія жорстко слідкуватиме за дотриманням карантинних правил. Так, кожен потяг до та після рейсів проходитиме спеціальну обробку всередині та ззовні. Працівники та пасажири мають носити маски та дезінфікувати руки як у потягах, так і на вокзалі. Для цього у кожному вагоні встановили санітайзери.

Окрім того, за словами Шевченка, Національна поліція та воєнізована охорона «Укрзалізниці» зможуть проводити рейди й перевіряти, як пасажири і працівники компанії носять маски.

Пасажирів, які не дотримуватимуться правил, можуть висадити з потяга. Водночас Шевченко зазначив, що це питання складне з «юридичного аспекту».

«Теоретично, згідно з правилами перевезень, начальник поїзда має таке право. Але застосовувати фізичну силу до людини, якщо вона відмовляється це зробити, то взяти її за руку і витягти з поїзда він не може. Для цього він залучає поліцію, яка, звісно, повинна цю людину зняти. У нас налагоджена взаємодія з поліцією, є кейси, є приклади, як це відбувається. Провідники та начальники поїздів прекрасно проінструктовані. Якщо людина адекватна, то, як правило, ситуація не доходить до цього пункту», – пояснив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила на Великдень і травневі свята низку додаткових потягів.

Зазначимо, що 3 і 4 травня в Україні будуть вихідними у зв’язку з Міжнародним днем праці й Великоднем, які припадають на 1 і 2 травня. Згідно з законодавством, якщо святкові дні припадають на вихідні, то вихідними також є наступні робочі дні.

Також вихідним буде понеділок, 10 травня, оскільки державний вихідний 9 травня (Днь перемоги над нацизмом у Другій світовій війні) цьогоріч припадає на неділю.