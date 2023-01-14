Через знеструмлення низки залізничних ділянок внаслідок російської ракетної атаки, яка відбулася в суботу, 14 січня, кілька потягів «Укрзалізниці» рухаються із затримками. Перелік цих потягів «Укрзалізниця» опублікувала на своїх сторінках у соцмережах.

Як йдеться в повідомленні, чотири рейси рухаються із затримкою більше години, 5 рейсів затримуються до години, 60 поїздів рухаються за графіком.

Найбільші затримки наразі у таких поїздів:

№45/46 Харків – Ужгород (+2 год 56 хв);

№711/712 Краматорськ – Київ (+2 год 43 хв);

№15/16 Харків - Рахів (+1 год 7 хв);

№93/94 Харків - Хелм (+1 год 7 хв).

«Для пасажирів, які прибуватимуть до Києва після початку комендантської години, «Укрзалізниця» організовує трансфер для доставки додому», – додали у компанії.

Нагадаємо, Росія 14 січня завдала масованого ракетного удару по Україні. Під удар потрапила енергетична інфраструктура, що призвело до погіршення ситуації в енергосистемі.