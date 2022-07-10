З технічних причин частина поїздів, що курсують через Львів, відправляються з запізненнями. Як повідомила увечері неділі, 10 липня, Укрзалізниця, затримка поїздів становить 1-3 години. Попередньо відомо, що причиною затримок стала аварія: вантажний поїзд зійшов з колії, деталі наразі невідомі.

Станом на 19:00 з технічних причин у дорозі затримуються наступні поїзди львівського напрямку:



№85/233 Запоріжжя, Покровськ — Львів (затримка 2 год. 15 хв., поновлення руху очікується протягом півгодини);

№715 Київ — Перемишль (затримка 3 год., поновлення руху очікується протягом півгодини);



№45/46 Ужгород — Харків (затримка 2 год, поїзд щойно відправлено зі Львова);



№5/6 Івано-Франківськ — Запоріжжя (затримка 1 год 32 хв., поїзд щойно відправлено зі Львова);



№259/260 Івано-Франківськ — Суми (можлива кількохвилинна затримка на відправлення та сповільнений рух ушкодженою ділянкою).



Крім того, зазнав змін розклад руху деяких поїздів на станції Львів: на понад годину до часу прибуття на ст. Львів затримуються поїзди №6045 сполученням Тернопіль — Львів, №805 сполученням Рівне — Львів.



Відповідно, на понад годину пізніше від графікового часу вирушать у рейс поїзди №806 Львів — Рівне, №6096 Львів — Здолбунів, №6046 Львів —Тернопіль та №6034 Львів — Золочів.

За даними Суспільного, масова затримка поїздів пов'язана з тим, що з рейок зійшов вантажний потяг.

Додамо, що спостерігати за оновленнями щодо затримок потягів можна на спеціальній платформі uz-vezemo.com.