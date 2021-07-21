«Укрзалізниця» повідомила про запізнення 15 поїздів через негоду
Затримки руху потягів коливались від 30 хв до майже трьох годин
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«Укрзалізниця» перепросила за вимушену затримку потягів внаслідок негоди
В «Укрзалізниці» повідомили, що через ускладнення погодних умов низка поїздів запізнилась.
Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» перепрошує за вимушену затримку і вказує, що затримались такі рейси:
- №137 Лисичанськ — Хмельницький (затримався на 2 години 50 хвилин);
- №64 Київ — Харків (затримався на 2 години 36 хвилин);
- №101 Київ — Херсон (затримався на 2 години);
- №15 Харків — Рахів (затримався на 2 години);
- №126 Київ — Костянтинів (затримався на 1 годину 45 хвилин);
- №188 Ковель — Миколаїв (затримався на 1 годину);
- №232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримався на 1 годину);
- №87 Новоолексіївка — Ковель (затримався на 1 годину);
- №72 Київ — Запоріжжя (затримався на 45 хвилин);
- №204 Генічеськ — Кривий Ріг (затримався на 42 хвилини);
- №868 Гречани — Київ (затримався на 42 хвилини);
- №11 Новоолексіївка — Київ (затримався на 37 хвилини);
- №282 Хмельницький — Генічеськ (затримався на 30 хвилини);
- №9 Київ — Маріуполь (затримався на 30 хвилини);
- №19 Київ — Попасна (затримався на 30 хвилини).
Як повідомляв ZAXID.NET, у Києві після аномальної спеки почалась сильна злива та грози. Через рекордні опади в багатьох місцях виникли підтоплення. Злива затопила низку вулиць столиці, вхід та вихід станції метро «Берестейська» та «Академмістечко» довелось закрити, оскільки вода потрапила у касові зали.
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