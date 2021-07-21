«Укрзалізниця» перепросила за вимушену затримку потягів внаслідок негоди

В «Укрзалізниці» повідомили, що через ускладнення погодних умов низка поїздів запізнилась.

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» перепрошує за вимушену затримку і вказує, що затримались такі рейси:

№137 Лисичанськ — Хмельницький (затримався на 2 години 50 хвилин);

№64 Київ — Харків (затримався на 2 години 36 хвилин);

№101 Київ — Херсон (затримався на 2 години);

№15 Харків — Рахів (затримався на 2 години);

№126 Київ — Костянтинів (затримався на 1 годину 45 хвилин);

№188 Ковель — Миколаїв (затримався на 1 годину);

№232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримався на 1 годину);

№87 Новоолексіївка — Ковель (затримався на 1 годину);

№72 Київ — Запоріжжя (затримався на 45 хвилин);

№204 Генічеськ — Кривий Ріг (затримався на 42 хвилини);

№868 Гречани — Київ (затримався на 42 хвилини);

№11 Новоолексіївка — Київ (затримався на 37 хвилини);

№282 Хмельницький — Генічеськ (затримався на 30 хвилини);

№9 Київ — Маріуполь (затримався на 30 хвилини);

№19 Київ — Попасна (затримався на 30 хвилини).

Як повідомляв ZAXID.NET, у Києві після аномальної спеки почалась сильна злива та грози. Через рекордні опади в багатьох місцях виникли підтоплення. Злива затопила низку вулиць столиці, вхід та вихід станції метро «Берестейська» та «Академмістечко» довелось закрити, оскільки вода потрапила у касові зали.