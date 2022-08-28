Пасажирські поїзди затримуються через аварію на залізниці

У неділю, 28 серпня, на Тернопільщині зійшли з рейок вагони вантажного поїзда. Через аварію змінили маршрути та затримуються в дорозі пасажирські поїзди львівського напрямку.

«У результаті сходження вантажних вагонів на дільниці Підволочиськ – Максимівка Львівської залізниці очікується зміна маршруту та, відповідно, затримка низки поїздів», – повідомила у неділю ввечері «Укрзалізниця».

Зокрема, це стосується рейсів:

№706 Перемишль – Київ (прямуватиме через Здолбунів);

№120 Львів – Запоріжжя (розвертається на Красне);

№55 Київ – Ясіня.

На дільниці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина рух на час відновлювальних робіт буде обмежено для всіх поїздів львівського напрямку. Пасажирів з подальшими пересадками просять обов'язково сповістити про них провідників для координації процесу.

«Якщо ви очікуєте свого рейсу на одному зі вказаних вокзалів, уважно слухайте оголошення диктора: ми вже організовуємо додаткові електрички на дільниці Тернопіль — Красне та рейкобуси Pesa з Хмельницького до Шепетівки. Низка вечірніх поїздів прямуватиме маршрутом через Бердичів — Шепетівку — Здолбунів та затримається в дорозі», – повідомляють в «Укрзалізниці».

Також є зміни у графіку приміських поїздів: рейси №6207/6208 прямуватимуть до/з Максимівки замість Підволочиська.