На маршруті перебуває швидкісний поїзд Hyundai Rotem

«Укрзалізниця» призначила додаткові дати курсування рейсу «Київ – Славське». Пасажири можуть скористатися його послугами з 10 по 16 січня, повідомляється на сайті «Укрзалізниці».

На шляху прямування до гірськолижного курорту поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий і Сколе.

«Лижний експрес» «Київ – Славське» буде додатково курсувати 10 та 16 січня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» додали, що на маршруті перебуває швидкісний поїзд Hyundai Rotem.

Поїзд №745/746 вирушатиме з Києва о 06:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54;

У зворотному напрямку, зі Славська, потяг вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.