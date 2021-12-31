Снігу в Івано-Франківській області достатньо, щоб фанати активного зимового відпочинку вже могли діставати свої борди та лижі і планувати подорож до найближчих гір. Тим більше, що далеко їхати не доведеться, адже Прикарпаття багате на гірськолижні курорти з трасами як для новачків, так і для професіоналів, куди можна приїхати зі своїм спорядженням або орендувати на місці. ZAXID.NET зібрав найповнішу та актуальну інформацію з цінами та локаціями, щоб допомогти вам швидко спланувати свій відпочинок.

Буковель

Найбільшим гірськолижним курортом Прикарпаття є Буковель, який розташований за 100 км від Івано-Франківська. На території курорту облаштовані 63 гірськолижні траси різної складності. Також до послуг туристів 16 витягів та школи, де навчають кататись на лижах та сноуборді. Разове заняття на борді від 1320 грн, на лижах 1640 грн. Скіпаси тут пропонують придбати у низький сезон (з 18 березня) від 200 грн за один підйом, денний абонемент коштуватиме 650 грн, у високий сезон до 1 січня, та з 7 січня до 17 березня разовий підйом обійдеться у 300 грн, а денний 1050 грн, святковий (з 2 по 6 січня) – за один підйом 400 грн і за день 1350 грн.

Оренда спорядження починається від 140 грн за один день. Святковий тариф на прокат з 2 по 6 січня – 180 грн. Загалом на території курорту діє 18 прокатних пунктів.

На території курорту облаштовані 63 гірськолижні траси

До речі, «Укрзалізниця» запустила автобусні перевезення від станції Татарів до Буковелю. Відправлення та прибуття автобусів узгоджене з графіком поїздів, які курсують через залізничну станцію. Вартість перевезення в одну сторону — 50 грн, час у дорозі — 20 хв

Відстань від Івано-Франківська: 100 км. Сайт . Веб-камера.

Косів

Гірськолижний курорт у Косові знаходиться на території Національного парку «Гуцульщина». Лижна траса розташована за 2 км від Косова. Канатно-бугельний витяг на горі Михалковій у Косові заснований ще у 1975 році. Довжина витягу - 900 м, а гірськолижної траси - 1200 м. Перепад висот - 250 м. Кількість трас - 5. Швидкісний спуск - 1200 м. Слалом-гігант - 1000 м. Спеціальний слалом - 500 м. Пропускна здатність витягу - 600 людей в годину.

Канатно-бугельний витяг у Косові заснований ще у 1975 році

Підйом на бугельному підйомнику коштує від 50 грн. Також тут можна орендувати лижі та сноуборди, або скористатися послугами інструктора. Прокат знаходить біля підніжжя гори.

Відстань від Івано-Франківська: 92 км.

Яремче

Гірськолижний курорт у Яремче найкраще підійде тим, хто ще не дуже впевнено стоїть на лижах. За 2 кілометри від міста знаходяться дві траси: одна протяжністю 300 м з перепадами висот 70 метрів та інша – 200 м з перепадами висот 30 м.

Гірськолижний курорт у Яремче підійде початківцям

Працює приватний бугельний підйомник. Ціна за один підйом 30 грн. Прокат лижного спорядження за день 200 грн, сноуборда – 220 грн, саней – 100 грн. Також можна придбати денний абонемент за 500 грн з людини.

Відстань від Івано-Франківська: 60 км. Сайт

Яблуниця

До виникнення Буковелю курорт у Яблуниці був головним гірськолижним центром Івано-Франківщини. Село розташоване серед гір Довгий Грунь (971 м), Діл (1045 м), Щербань Верх (1067 м) і Перехрестя (1091 м) – зі спусками. В основному вони прокладені по схилах гір Микулинка, Коза і Дол.

До виникнення Буковелю курорт у Яблуниці був головним гірськолижним центром

Основні лижні траси обслуговуються бугельними підйомниками різної довжини. У цьому сезоні не працює витяг, що розташований на горі біля садиби «Яблуницький перевал» під лісом. Але вже почав працювати гірськолижний комплекс «Коза». Наразі ціни 50 грн за разовий витяг, 300 грн - перепустка на 4 год і за 400 грн можна придбати денний абонемент. За прокат лиж просять 200 грн. До послуг гірськолижників канатно-бугельна дорога довжиною 540 м. Тривалість підйому в середньому 3 хв. Траси для катання синьої категорії складності пролягають по ліву сторону від витягу. Для забезпечення снігового покриття на схилі працює ратрак та система штучного засніження. До послуг початківців кваліфіковані інструктори з навчання їзди на лижах.

Відстань від Івано-Франківська: 92 км.

Шешори

На курорт у Шешори приїжджають кататися на лижах, сноуборді, санях та снігоходах. Тут на схилі гори Пасічна обладнано декілька трас довжиною від 700 до 1500 мм. На вершину доставляє бугельний підйомник. Спуски тут досить пологі, але мають невеликі трампліни. Перепад висот – всього 150 м. Снігових гармат і освітлення тут немає. Зате трасу обслуговує ратрак. Є пункти прокату спорядження. Вибрати, де поїсти і переночувати, теж можна. Тільки подбати про це слід заздалегідь.Лижні траси: №1 довжиною 1500 метрів, №2 – 800 метрів та траса №3 довжиною 700 м. Саночна траса має довжину 500 м.

Спуски у Шешорах досить пологі, але мають невеликі трампліни

У цьому сезоні вартість одного підйому 40 грн. Прокат лижного спорядження для дорослих 150 грн, для дітей 100. Для великих груп можливі знижки. У будні дні підйомник працює з 12:00 у вихідні з 10:00. Послуги інструктора за домовленістю. Детальнішу інформацію можна отримати за тел. +380-97-969-90-29.

Відстань від Івано-Франківська: 93 км.

Верховина

Селище Верховина розташоване на висоті 620 м над рівнем моря в долині Чорного Черемоша. Над ним піднімаються гори Мазурка – 1025 м, Синиця – 1186 м, Біла Кобила -1473 м і Піп-Іван – 2020 м. На вершині останньої стоїть «Білий слон» – руїни старої польської обсерваторії. На горі Пушкар діє траса довжиною 380 м. Ширина спуску – від 20 до 60 м при перепаді висот 72 м. Обслуговує трасу бугельний підйомник. У сусідньому селі Ільці розміри і характер траси серйозніші. Протяжність її – до 700 м. Ширина – від 30 до 40 м. Загалом, спуск тут пологий, подекуди зі стрімкішими і горбистими ділянками, підходить для початківців та любителів зимових видів спорту. Бугельний витяг на горі Пушкар є частиною клубу активного відпочинку «SV CLUB». Тариф – 20 грн за один підйом, 200 грн за пів дня і 300 грн за цілий день.

Верховина розташована у підніжжі чотирьох гір

Біля нижньої станції є прокат спорядження (лижі, сноуборди) по 150 грн, трохи нижче — паркінг та заклади харчування. Можна скористатися послугами лижного інструктора за 350 грн за год. На території комплексу дорогою у напрямку Криворівні також працює всесезонна гірка для тюбінгу. Прокат коштує 100 грн. Траса працює з 10:00 до 17:00. Довідки можна отримати за телефоном +38 (096) 766-75-56.

Відстань від Івано-Франківська: 132 км.

Ворохта

Свого часу Ворохта була одним з провідних гірськолижних курортів. Проте на сьогодні тут залишилася одна траса середньої складності на горі Пушкар протяжністю 500 м, зате зі швидкісним бугельним підйомником довжиною 450 м. Є снігові гармати та ратрак.

У Ворохті залишилась лише одна траса для катання

Тариф на сноутюбінг 20 грн. Вартість одного підйому на підйомнику мультифліт – 25 грн, ціна за 20 підйомів – 220 грн. На бугельному підйомнику доведеться заплатити 50 грн за один підйом і 1,3 тис. грн за 100. Прокат лиж для дорослих 200 грн, для дітей – 180 грн. Взяти в оренду сноуборд коштуватиме 200 грн.

Відстань від Івано-Франківська: 87 км.

Які спуски не працюватимуть у цьому році

У цьому сезоні не працюватиме гірськолижний курорт Сокільське розташований у селі Тюдів за 15 хв від Косова. Головною його пам’яткою є стометрова Сокільська скеля. А на схилах однойменної гори прокладені кілька трас. Також не вдалося зв'язатися з адміністрацією відпочинкового комплексу у селі Вишків у Долинському районі. Жоден з вказаних номерів не відповідає.