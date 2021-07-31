«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг зі Львова до Одеси. Він курсуватиме впродовж місяця.

Як повідомили у прес-службі перевізника, поїзд 258/257 Львів – Одеса курсуватиме з 30 липня до 11 вересня. Зі Львова він вирушатиме з 30 липня до 10 вересня у парні числа о 17:00 з 30 липня до 10 вересня.

У зворотному напрямку з Одеси він відправлятиметься з 1 серпня по 11 вересня у непарні числа о 17:00.