«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг зі Львова до Одеси
Поїзд курсуватиме з 30 липня до 11 вересня
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг зі Львова до Одеси. Він курсуватиме впродовж місяця.
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Як повідомили у прес-службі перевізника, поїзд 258/257 Львів – Одеса курсуватиме з 30 липня до 11 вересня. Зі Львова він вирушатиме з 30 липня до 10 вересня у парні числа о 17:00 з 30 липня до 10 вересня.
У зворотному напрямку з Одеси він відправлятиметься з 1 серпня по 11 вересня у непарні числа о 17:00.
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