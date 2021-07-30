Низка поїздів затримується через зіткнення вантажівки із потягом на Полтавщині
Графік руху затримується на декілька годин
«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів у напрямку Харків – Київ – Харків. Все через аварію, спричинену зіткненням поїзда та вантажного трейлера на переїзді біля станції Решетилівка на Полтавщині. Про це повідомила прес-служба перевізника в п'ятницю, 30 липня.
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Поліція в Полтавській області зазначає, що аварія трапилися о 3:00. 56-річний водій вантажівки DAF з Дніпропетровщини, який перевозив комбайн, виїхав на залізничний переїзд. В цей момент коліями рухався товарний потяг, який і зіткнувся із причіпом, де перебував комбайн. Жертв немає, однак госпіталізували чергову по залізничному переїзду.
Станом на 08:45 затримуються такі поїзди:
- №85 Новоолексіївка — Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);
- №10 Маріуполь — Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №126 Київ — Костянтинівка (затримка склала 2 години);
- №17 Харків — Ужгород (затримка склала 2 години);
- №11 Новоолексіївка — Київ (затримка склала 2 години);
- №138 Хмельницький — Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
- №41 Дніпро — Трускавець (затримка склала 1 годину);
- №58 Одеса — Ковель (затримка склала 1 годину).
Нагадаємо, що 10 липня ід Києвом біля міста Боярка з рейок зійшов вантажний потяг. Через це частина пасажирських поїздів також прямували із запізненням.