Вантажівка та поїзд зіткнулися на переїзді біля станції Решетилівка

«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів у напрямку Харків – Київ – Харків. Все через аварію, спричинену зіткненням поїзда та вантажного трейлера на переїзді біля станції Решетилівка на Полтавщині. Про це повідомила прес-служба перевізника в п'ятницю, 30 липня.

Поліція в Полтавській області зазначає, що аварія трапилися о 3:00. 56-річний водій вантажівки DAF з Дніпропетровщини, який перевозив комбайн, виїхав на залізничний переїзд. В цей момент коліями рухався товарний потяг, який і зіткнувся із причіпом, де перебував комбайн. Жертв немає, однак госпіталізували чергову по залізничному переїзду.

Станом на 08:45 затримуються такі поїзди:

№85 Новоолексіївка — Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);

№10 Маріуполь — Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);

№126 Київ — Костянтинівка (затримка склала 2 години);

№17 Харків — Ужгород (затримка склала 2 години);

№11 Новоолексіївка — Київ (затримка склала 2 години);

№138 Хмельницький — Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

№41 Дніпро — Трускавець (затримка склала 1 годину);

№58 Одеса — Ковель (затримка склала 1 годину).

Нагадаємо, що 10 липня ід Києвом біля міста Боярка з рейок зійшов вантажний потяг. Через це частина пасажирських поїздів також прямували із запізненням.