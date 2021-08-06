Із цим поїздом відновлюється залізничне сполучення Одеси із Заліщиками

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд № 274/273 Чернівці — Одеса. Тепер жителям Буковини буде зручніше дістатися до чорноморського курорту, а одеситам — на захід країни. З Чернівців поїзд вирушатиме 7 та 9 серпня, а з 15 серпня і до кінця літа курсуватиме через день по непарних числах, повідомила прес-служба компанії.

«З Одеси поїзд № 274/273 курсуватиме за схожим графіком: 8 та 10 серпня, а потім з 16 серпня по парних числах. З Чернівців він відправлятиметься о 17:05 й прибуватиме о 08:46 наступного дня, а зворотно з Одеси — о 15:47 й прибуватиме в Чернівці о 07:07 наступного дня», – йдеться в повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

Потяг проїджатиме через Тернопіль та Хмельницький. Важливо зазначити, що із цим поїздом відновлюється також залізничне сполучення Одеси із Заліщиками, яке було відсутнє понад 10 років.