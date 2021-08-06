Команда ортопедів-травматологів рятує кінцівку пацієнту

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі прооперували 20-річну мешканку Івано-Франківської області, у якої діагностували остеосаркому – одну з найбільш злоякісних пухлин кісток. Коліно і третину великогомілкової кістки, яку знищила пухлина, довелося видалити. Але дівчина буде ходити. Їй поставили німецький ендопротез, вартістю майже 500 тис. грн.

Як повідомив ZAXID.NET ортопед-травматолог Центру Олександр Щуровський, пухлина була досить велика. Вона вразила всю верхню третину великогомілкової кістки і продовжувала рости навіть після хіміотерапії. Тож хірургам під час оперативного втручання довелося забрати частину ураженої кістки і коліно. Аби дівчина могла ходити, їй поставили ендопротез, який на одній із німецьких фірм виготовили індивідуально для дівчини. Його вартість – 476 тис. грн.

Ортопед-травматолог Олександр Щуровський

Як розповіла ZAXID.NET директорка БФ «Крила надії» Наталія Ліпська, 200 тис. грн зібрали рідні дівчини, решта додав благодійний фонд. Індивідуальний ендопротез замовляли в Німеччині.

Чому виникають пухлини (злоякісні і доброякісні) кісток у дітей, молодих людей? Олександр Щуровський каже, що найчастіше причиною цього є перенесені раніше травми. Вони можуть виникнути через багато років, коли про травму вже навіть не пам’ятають. Бувають випадки, коли є доброякісна пухлина, яка під час травми перероджується у злоякісну.

У Центрі проводять багато органозберігаючих оперативних втручань і дітям, і молодим людям зі злоякісними і доброякісними пухлинами кісток. На місце ураженої пухлиною кістки ставлять цю ж кістку (після відповідної обробки) з судиною, зверху – каркас з донорської кістки. Тобто, кістка після операції живиться і згодом відновлюється і перетворюється на нормальну кістку. Діти і молоді люди після таких оперативних втручань можуть вільно ходити. Та такі операції можливі лише за умови, що пухлину виявили швидко і вона не встигла уразити суглоб.

До ендопротезування вдаються лише тоді, коли пухлини злоякісні і встигли знищити велику частину кістки і суглоб.

До слова, ортопеди-травматологи Центру – єдині в Західній Україні, які проводять операції з заміни уражених пухлиною кісток разом з колінними, кульшовими, плечовими та гомілковоступневими суглобами. Тому сюди по медичну допомогу їдуть пацієнти з різних областей. Перший ендопротез вони поставили ще у 1996 році.