Оперували дівчинку за допомогою роботичної системи Da Vinci,

У Клінічній лікарні швидкої медмчної допомоги з допомогою робота-хірурга Da Vinci успішно прооперували 14-річну мешканку Львівщини, у якої була велика киста селезінки. Був ризик видалення цього органа, але хірурнам вдалося його зберегти.

Останні три роки дитина скаржилася на сильний біль у лівому пібребер’ї. Це суттєво ускладнювало їй життя, вона не могла займатися на уроках фізкультури, вільно бігати, стрибати. Батьки консультувалися у лікарів в різних лікарнях. Їй поставили діагноз – киста у ділянці воріт селезінки. Оскільки киста була дуже велика і розташовувала дуже близько біля основних судин селезінки. ризик видалення органа разом із кистою був надто великий.

Дитячий хірург Андрій Дворакевич за пультом робота

Після консультацій хірурги вирішили оперувати дівчинку за допомогою роботичної системи Da Vinci, бо лише вона могла гарантувати високоточне 3D-зображення із 20-кратним збільшенням та складну амплітуду рухів у важкодоступних місцях, на яку нездатна кисть людини. Саме малоінвазивні хірургічні технології робота допомогли успішно видалити кисту, зберігши дівчині селезінку.

До операційної бригади увійшли хірурги Андрій Дворакевич, Артур Гураєвський, Андрій Гураєвський, Андрій Стасишин. За пультом робота був Андрій Дворакевич.

Дівчинку з лікарні вже виписали додому. Через 10 днів, як повідомив ZAXID.NET Андрій Дворакевич, вона приїде на контрольний огляд і під час навчання зможе вільно займатися на уроках фізкультури, повернутися до звичного життя.