Через спекулянтів «Укрзалізниця» призупинила онлайн-повернення квитків

Перекупникипорозкуповували всі квитки на святкові потяги за 10 хв після старту продажів

«Укрзалізниця» пояснила, що призупинення повернення квитків через Інтернет до 14 січня було спричинене активністю перекупників.

«Річ у тім, що коли за 45 діб було відкрито продаж квитків на 29 грудня, вагони розкуповувалися на 100% за 10 хв. Тобто хтось сидів перед монітором і чекав, коли в системі з'являться передсвяткові рейси. Погодьтеся, такі чіткі плани можуть мати лише студенти. 50% людей не можуть знати за 45 днів, чи буде у них можливість 29 грудня в конкретний час вирушити у подорож. З такою ж швидкістю і так само масово почали розкуповувати і всі додаткові поїзди», – написав у блозі на залізничному порталі «Магістраль» директор з пасажирських перевезень і сервісу «Укрзалізниці» Ігор Романків.

Він зазначив, що були виявлені окремі електронні адреси, на які скуповувалася велика кількість квитків. Багато проїзних документів були оформлені на пасажира, у якого замість імені та прізвища було вказано «ААА», а коли його заблокували – з'явилися інші набори символів. Загалом в кожному вагоні на пасажира з вигаданим ім'ям бронювали по 4-8 квитків.

«Припинити такі зловживання можна, лише припинивши повернення квитків через Інтернет. Основною умовою здавання квитка в касу є надання документа, що посвідчує особу... Як будуть здавати квитки «квиткові підприємці», наразі не відомо», – написав Романків.

Він вважає, що звичайним пасажирам таке обмеження особливих незручностей не завдаватиме, оскільки на вокзалах є окрема каса для повернення інтернет-квитків.

До слова, послуга повернення квитків через інтернет діє з 2013 року, частина грошей повертається на банківську картку покупця.