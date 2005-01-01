Через спекулянтів «Укрзалізниця» призупинила онлайн-повернення квитків

ЕкономікаКатерина Чурилова, 23 грудня6230

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Через спекулянтів «Укрзалізниця» призупинила онлайн-повернення квитків
фото ЛІГАБізнесІнформ
Перекупникипорозкуповували всі квитки на святкові потяги за 10 хв після старту продажів

«Укрзалізниця» пояснила, що призупинення повернення квитків через Інтернет до 14 січня було спричинене активністю перекупників.

«Річ у тім, що коли за 45 діб було відкрито продаж квитків на 29 грудня, вагони розкуповувалися на 100% за 10 хв. Тобто хтось сидів перед монітором і чекав, коли в системі з'являться передсвяткові рейси. Погодьтеся, такі чіткі плани можуть мати лише студенти. 50% людей не можуть знати за 45 днів, чи буде у них можливість 29 грудня в конкретний час вирушити у подорож. З такою ж швидкістю і так само масово почали розкуповувати і всі додаткові поїзди», – написав у блозі на залізничному порталі «Магістраль» директор з пасажирських перевезень і сервісу «Укрзалізниці» Ігор Романків.

Він зазначив, що були виявлені окремі електронні адреси, на які скуповувалася велика кількість квитків. Багато проїзних документів були оформлені на пасажира, у якого замість імені та прізвища було вказано «ААА», а коли його заблокували – з'явилися інші набори символів. Загалом в кожному вагоні на пасажира з вигаданим ім'ям бронювали по 4-8 квитків.

«Припинити такі зловживання можна, лише припинивши повернення квитків через Інтернет. Основною умовою здавання квитка в касу є надання документа, що посвідчує особу... Як будуть здавати квитки «квиткові підприємці», наразі не відомо», – написав Романків.

Він вважає, що звичайним пасажирам таке обмеження особливих незручностей не завдаватиме, оскільки на вокзалах є окрема каса для повернення інтернет-квитків.

До слова, послуга повернення квитків через інтернет діє з 2013 року, частина грошей повертається на банківську картку покупця.

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