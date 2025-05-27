З 11 червня «Укрзалізниця» скасовує курсування приміського поїзда № 6363 сполученням Хмельницький – Підволочиськ. Про це повідомили на офіційній сторінці державного перевізника.

В установі зазначають, що причиною скасування потяга є зменшення кількості пасажирів на цьому маршруті. Так, останнє відправлення відбудеться 11 червня.

Наразі поїзд курсує за зміненим розкладом у зв'язку зі зняттям напруги в контактній мережі. Із Підволочиська він відправляється о 10:30 і прибуває до Хмельницького о 12:15. У зворотному напрямку з Хмельницького він відправляється о 16:15 та прибуває до Підволочиська о 18:04.

Додамо, що «Укрзалізниця» збільшила ліміт інтернету для пасажирів поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+». Тепер кожен мандрівник може безкоштовно користуватися 2 ГБ трафіку зі швидкістю 10 Мб/с під час подорожі.