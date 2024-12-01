З 17 до 20 грудня залізничники ремонтуватимуть ділянку Коломия – Чернівці

АТ «Укрзалізниця» тимчасово змінило маршрут руху низки поїздів через ремонтні роботи на ділянці Коломия – Чернівці. Обмеження діятимуть з 16 по 20 грудня. Про це повідомили в пресслужбі компанії в неділю, 1 грудня.

На час ремонтних робіт, а саме з 16 по 19 грудня, чотири пасажирські поїзди прямуватимуть до станції Івано-Франківськ як кінцевої:

№ 7/8 Київ – Чернівці;

№ 136/135 Одеса – Чернівці;

№ 145/146 Харків – Чернівці (у дні курсування);

№ 115/116 Запоріжжя – Чернівці (у дні курсування).

Також з 17 по 20 грудня ці ж поїзди вирушатимуть у зворотні рейси з Івано-Франківська.

Через ремонтні роботи у вказані нижче дати скасовані такі приміські поїзди:

№ 6470/6469 Чернівці – Коломия – Чернівці. Потяг не курсуватиме з Коломиї 16, 17, 18, 19 грудня, та з Чернівців – 17, 18, 19, 20 грудня;

№ 6472/6471 Чернівці – Коломия – Чернівці. Потяг не курсуватиме 17, 18, 19 та 20 грудня;