Рефрижератори з мертвими окупантами курсуватимуть на санітарній відстані від населених пунктів та інших поїздів

Укрзалізниця підготувала 20 вагонів-рефрижераторів для вивезення мертвих російських нападників. Вантажопідйомність одного такого вагона – 50 тонн, тож вдасться вивезти 10 тис. убитих солдатів російської окупаційної армії, кажуть в Укрзалізниці.

Вагони перебувають на станціях в очікуванні повного навантаження, а Укрзалізниця розробляє регламент руху таких поїздів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів. Щоправда, не повідомляється, куди будуть вивозити тіла.

«Ці вагони будуть задіяні виключно для перевезення вбитих окупантів російської армії. Українські солдати, які загинули, евакуйовуються силами ЗСУ, без застосування рухомого складу УЗ», – ідеться в повідомленні УЗ.

Раніше Україна звернулась до міжнародного комітету Червоного хреста з проханням забрати тіла загиблих російських військових, адже армія Росії не евакуює мертвих, а така кількість тіл, що розкладаються, посилює антисанітарію. Наразі домовитись не вдалося.

За даними Міністерства оборони, за 7 днів від початку російського вторгнення в Україну російська армія втратила тут близько 9 тис. військових.

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