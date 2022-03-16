Їздитиме експериментальний потяг щодня з 17 березня

«Укрзалізниця» відновлює регіональний потяг «Львів-Чернівці». Їздитиме потяг щодня з 17 березня. Він є експериментальним, щоб визначити попит на маршрут. Зазначимо, раніше цей потяг курсував щодня через Коломию, Івано-Франківськ та Ходорів, однак з початком російського вторгнення на маршруті працювали лише евакуаційні потяги. Про відновлення регіонального потягу повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

«З метою вивчення пасажиропотоку у сполученні Чернівці – Львів – Чернівці відновлюється рух регіонального поїзда № 702/701, що курсуватиме за цим маршрутом зі зупинками на станціях Снятин, Коломия, Івано-Франківськ та Ходорів» – йдеться в повідомленні прес-служби залізниці.

У відомстві уточнили, що потяг почне курсувати зі 17 березня, він вирушатиме зі Львова о 18:10, Ходорів – 19:07-19:10, Івано-Франківськ – 20:11-20:14, Коломия – 21:00-21:02, Снятин – 21:30-21:32, а прибуватиме в Чернівці о 22:14.

З 18 березня потяг № 702/701 вирушатиме з Чернівців о 06:04, Снятин – 06:40-06:42, Коломия – 07:08-07:11, Івано-Франківськ – 07:57-08:00, Ходорів – 08:57-08:58, а прибуватиме до Львова о 09:53.

Пасажирів просять стежити за повідомленнями щодо можливих змін у розкладі руху потяга на офіційних сайтах «Укрзалізниці», оскільки він є експериментальним і графік може змінюватись.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» розпочинає процес націоналізації російських вагонів, що перебувають в Україні. Вони будуть працювати на економіку України.