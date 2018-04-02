«Укрзалізниця» замість обіцяних гарячих страв годуватиме пасажирів пакетованою кашею

Пасажирам поки пропонуватимуть чипси, печиво, арахіс тощо

«Укрзалізниця» оголосила тендер на поставку харчування для пасажирів потягів. Раніше у компанії анонсували гарячі страви, утім поки планують закупити лише снеки, галетне печиво та кашу до сніданку в пакетиках.

У тендері на поставку харчування для пасажирів «Укрзалізниці» беруть участь чотири компанії: WOG Retail, «Алюр ЛТД», «Вітмарк-Україна» і ТОВ «Українська оптова торгова компанія», передає ЦТС.



Серед продуктів харчування, які, згідно з умовами тендеру, повинен буде поставити УЗ переможець, є чай, натуральна та розчинна кава, вершки до кави, кавовий напій, галетне і пісочне печиво, шоколадні та ванільні вафлі, інші кондитерські вироби (круасани, бісквіти, шоколадні батончики), чіпси, сухарики, арахіс, сік, мінеральна і солодка вода, цукор, а також сніданки у вигляді пакетованої каші.



Протягом наступних 10 днів відбудеться оцінка пропозицій постачальників відповідно до тендерної документації.



Раніше «Укрзалізниця» анонсувала, що в пасажирських поїздах далекого прямування до кінця березня впровадять послугу гарячого харчування. «Книги дотиснули, харчування дотиснемо. Мета – вийти в першому кварталі», – стверджував у лютому 2018 року в. о. голови правління компанії Євген Кравцов, проте ініціативу так і не було реалізовано.

Окрім того, в листопаді минулого року, чиновники УЗ анонсували, що першими поїздами, в яких можна буде поїсти гарячих страв, стануть поїзди, що прямують з Києва в західному напрямку. «Швидше за все, це буде західний напрямок – Київ-Івано-Франківськ, Київ-Ужгород. Опрацьовуємо це питання з декількома компаніями, які висловили зацікавленість», – розповідав тоді заступник начальника департаменту пасажирських перевезень далекого прямування Олександр Красноштан.