Войцех Бальчун розповів, як став заручником політичних ігор в Україні

За словами Бальчуна, він мав приязні відносини з Гройсманом, а погані - з Омеляном

Екс-голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Бальчун 23 березня в Варшаві на зустрічі, організованій «Інститутом Свободи» (Instytut Wolności), розповів про період свого перебування на чолі українського залізничного гіганта і про ті фактори, які, на його думку, не дозволили йому довести роботу до кінця.

Як повідомило «Радіо Свобода», своє перебування на посаді голови правління «Укрзалізниці» поляк назвав «екстремальної місією». При цьому він заявив, що ця місія стала заручницею українських політичних баталій. Так, Балчун зазначив, що його ініціатива щодо приходу польської команди менеджерів натрапила на значний опір.

Бальчун каже, що саме це намагання створити власну команду стало початком його напружених відносин із міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.

Крім того, за його словами, багато представників українського політичного істеблішменту запропонували йому роль «квітки до кожуха» – його фігура мала стати прикриттям імітації реформ. «Я не міг розповідати в ЗМІ маячню», – заявив поляк. А критику, яка лунала в його бік, назвав «кампанією очорнення».

Войцех Бальчун заявив, що не мав сприяння з боку Мінінфраструктури, але мав підтримку та порозуміння на рівні прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. «Ми мали таку домовленість, мене на посаді відстоюватимуть, допоки це буде можливим», – розповів екс-керівник УЗ.

Він шкодує, що виявився заручником складної внутрішньої політичної ситуації в Україні. Мовляв, прем'єр Гройсман – представник однієї політичної сили, а профільний міністр – іншої. Загострення відносин між ними щодо керівника великої держкомпанії («Укрзалізниці», – ред.) могло погіршити і без того напружені стосунки між політичними силами, що стоять за обома чиновниками.

«Верховна Рада висить на волосині, страх перед політичною кризою в Україні величезний. Ніхто не вмирав би за Бальчуна, ризикуючи політичною стабільністю», – сказав польський управлінець.

Щодо своїх успіхів, то він не вважає тут головним запуск швидкісного пасажирського сполучення з Польщею. Разом з тим, зазначає, що УЗ свідомо вибрала стратегію, щоби залізничні квитки на нові маршрути з Польщею були недорогими: «З точки зору відкриття України для світу – це абсолютно правильно».

Войцех Бальчун впевнений, що на посаді керівника УЗ, він мав досягнення, які залишилися в тіні. Перш за все, це реструктуризація боргів компанії, а також суттєве поліпшення фінансових показників. Він зазначає, що в першому півріччі 2017 року компанія стала прибутковою, хоча раніше була збитковою.

Серед своїх здобутків в «Укрзалізниці» польський менеджер назвав впровадження прозорих правил фінансових операцій, зокрема, в закупівлі палива. «Коли я йшов з компанії, то вона мала резерв палива на 40 днів», – повідомив Балчун і додав, що до цього компанія мала резерви палива на 1-2 дні.

Польський топ-менеджер неодноразово під час виступу акцентував, що у УЗ величезний потенціал, адже через територію України проходять транспортні коридори з ЄС на Кавказ і в країни Центральної Азії. Також він зазначив, що в самій «Укрзалізниці» є достатня кількість працьовитих людей, націлених на позитивний результат.

Нагадаємо, Бальчун був головою правління ПАТ «Укрзалізниця» у 2016—2017 роках.

Головним критиком Войцеха Бальчуна був міністр інфраструктури Володимир Омелян, який неоднаразово говорив про відсутність реальних змін у державній корпорації. Він пов’язував позитивні показники «Укрзалізниці» зі зміною курсу гривні та підвищенням тарифів. Крім цього міністр інфраструктури говорив про ймовірні корупційні зв’язки між оточеням Бальчуна та деякими бізнесменами і політиками з БПП.