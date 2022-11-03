«Укрзалізниця» заплатить 200 тис. грн родичкам чоловіка, якого на смерть збив пасажирський потяг «Київ-Ужгород». Нещасний випадок стався вночі в грудні 2020 року. Чому чоловік перебував на коліях, слідство не встановило. Попри те, що у діях машиніста не знайшли криміналу, суд постановив заплатити дружині та доньці загиблого по 100 тис. грн моральної компенсації.

Як йдеться у рішенні Хмельницького міськрайонного суду, нещасний випадок стався у вночі 21 грудня 2020 року на станції «Богданівці». Пасажирський потяг «Київ-Ужгород» на смерть збив чоловіка, який перебував на коліях. Експертиза встановила, що чоловік був тверезий.

Згодом до суду звернулись дружина загиблого та його донька – вони попросили «Укрзалізницю» виплатити їм по 250 тис. грн моральної шкоди. «Укрзалізниця» просила відмовити у позові, оскільки чоловік сам порушив правила безпеки. Відомо, що справу розслідувала поліція, але згодом кримінальне провадження закрили, бо у діях машиніста потяга не знайшли жодних порушень.

Попри це, суд постановив частково задовольнити позов. Але оскільки чоловік сам не дотримався правил безпеки, суд значно зменшив суму моральної компенсації: жінки отримають лише по 100 тис. грн замість 250 тис. грн.

Рішення поки що не набрало законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.