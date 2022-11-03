«Укрзалізниця» заплатить 200 тис. грн за збитого потягом мешканця Хмельниччини
По 100 тис. грн отримають дружина та донька загиблого
«Укрзалізниця» заплатить 200 тис. грн родичкам чоловіка, якого на смерть збив пасажирський потяг «Київ-Ужгород». Нещасний випадок стався вночі в грудні 2020 року. Чому чоловік перебував на коліях, слідство не встановило. Попри те, що у діях машиніста не знайшли криміналу, суд постановив заплатити дружині та доньці загиблого по 100 тис. грн моральної компенсації.
Як йдеться у рішенні Хмельницького міськрайонного суду, нещасний випадок стався у вночі 21 грудня 2020 року на станції «Богданівці». Пасажирський потяг «Київ-Ужгород» на смерть збив чоловіка, який перебував на коліях. Експертиза встановила, що чоловік був тверезий.
Згодом до суду звернулись дружина загиблого та його донька – вони попросили «Укрзалізницю» виплатити їм по 250 тис. грн моральної шкоди. «Укрзалізниця» просила відмовити у позові, оскільки чоловік сам порушив правила безпеки. Відомо, що справу розслідувала поліція, але згодом кримінальне провадження закрили, бо у діях машиніста потяга не знайшли жодних порушень.
Попри це, суд постановив частково задовольнити позов. Але оскільки чоловік сам не дотримався правил безпеки, суд значно зменшив суму моральної компенсації: жінки отримають лише по 100 тис. грн замість 250 тис. грн.
Рішення поки що не набрало законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.