Евакуаційний поїзд до Чехії вирушить 1 березня з Чопа

У вівторок, 1 березня, відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп на Закарпатті до Чехії. Поїзд робитиме зупинки на території Словаччини та Чехії.

Як інформує «Укрзалізниця», орієнтовний час відправлення евакуаційного поїзда 16:40, однак митний контроль пасажирам слід пройти до 15:30.

Посадка на поїзд здійснюється за наявності паспорта громадянина України або ж закордонного паспорта. Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний.

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