«Укрзалізниця» запустила евакуаційний поїзд до Чехії з Чопа
Економіка — Наталія Шутка, 0 0
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Евакуаційний поїзд до Чехії вирушить 1 березня з Чопа
У вівторок, 1 березня, відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп на Закарпатті до Чехії. Поїзд робитиме зупинки на території Словаччини та Чехії.
Як інформує «Укрзалізниця», орієнтовний час відправлення евакуаційного поїзда 16:40, однак митний контроль пасажирам слід пройти до 15:30.
Посадка на поїзд здійснюється за наявності паспорта громадянина України або ж закордонного паспорта. Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний.
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