28 лютого до Польщі відправляться чотири поїзди, а також один - до Чопа

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з західних регіонів до Польщі і в зворотньому напрямку. У понеділок, 28 лютого, до Польщі відправляться ще 4 поїзди, а також один додатковий до Чопа.

Зокрема, «Укрзалізниця» призначила:

поїзд № 7620/7621 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм. Вирушатиме зі Львова 28 лютого о 09:00;​

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поїзд №7614/7615 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм. Зі Львова відправлятиметься 28 лютого о 14:00;

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поїзд №7625/7626 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова 28 лютого о 21:00;

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поїзд 949/950 Львів – Грубешів вирушатиме зі Львова 28 лютого та 1-2 березня о 08:00;

поїзд №7625/7626 Львів – Чоп – Львів 28 лютого поїде зі Львова об 11:00.

Також в «Укзалізниці» зазначили, що наразі триває робота над призначенням зручних сполучень із Ковеля до Хелма (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців — до Вадул-Сірета (Румунія) та додаткових поїздів із Чопа до Захоні (Угорщина).

При цьому зазначимо, що Польща та Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць.

Посадка на евакуаційні рейси «Укрзалізниці» є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Посадка у дизель-поїзди відбуватиметься в порядку живої черги. Перевагу надаватимуть жінкам, дітям та людям похилого віку.

Також призначили додатковий евакуаційний рейс з Києва до Львова о 12:00. Ще один евакуаційний рейс на захід України планують відправити з Харкова вже найближчим часом. В «Укрзалізниці» повідомили, що будуть формувати графік руху поїздів на добу та просять стежити за оголошеннями на вокзалах, щодо детальнішої інформації та можливих змін у розкладі.

«Зважаючи на воєнний стан у країні та на обмеження комендантською годиною, деякі рейси зазнали змін. Графік може змінюватися залежно від оперативної ситуації, крім того, Укрзалізниця додаватиме евакуаційні рейси в міру необхідності», – повідомили в Укрзалізниці.

Із графіком руху поїздів можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що з початком загострення російської агресії люди масово почали покидати країну. Проте чоловікам від 18 до 60 років заборонили виїзд з України. На кордонах із Польщею фіксували напружену ситуацію через намагання окремих людей призовного віку перетнути кордон. Для біженців біля кордону Польща розгорнула пункти прийому. Для збільшення пропускної здатності у пунктах пропуску «Краковець» і «Грушів» відкрили піші переходи. Також 27 лютого стало відомо, що на кордоні з Польщею відкриють ще три піші переходи.

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