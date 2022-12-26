На Новий рік затребуваними рейсами є напрямки до Карпат

Укрзалізниця запустить додаткові поїзди на Новий рік у напрямку західних областей та Карпат через зростання попиту. 26 грудня на сайті опублікували розклад шести додаткових рейсів.

«Ми бачимо, що потрібно більше вагонів у карпатському напрямку з усіх куточків країни, тому ловіть додаткові рейси від Укрзалізниці», – повідомили на сторінці УЗ.

191/192 Київ – Львів

30 грудня о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові. Зворотно з 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38.

229/230 Київ – Ужгород

29 грудня з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 13:23. Зворотно з 30 грудня о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.

238/237 Одеса – Ужгород

З Одеси 29 грудня о 17:00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 12:02. Зворотно з 30 грудня о 17:00 з поверненням до Одеси об 11:06.

216/215 Запоріжжя – Івано-Франківськ

Вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30 грудня о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13. Зворотно 29 та 31 грудня о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05.

255/256 Київ – Чернівці

Вирушатиме з Києва 28, 29, 30 грудня через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50. Зворотно з Буковини 29, 30 грудня та 1 січня о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22.

211/212 Харків – Львів

Вирушатиме з Харкова 29 грудня о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27. Зворотно – о 17:50 зі Львова з прибуттям о 12:13.

Додатково Укрзалізниця призначила ще один потяг для Кривбасу, де також є різке зростання попиту на квитки: 176/175 Київ – Кривий Ріг. Він вирушатиме з Києва 30 грудня о 06:19 через Миронівку, ст. ім. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.