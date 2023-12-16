Новий вагон «Укрзалізниці» призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів

«Укрзалізниця» збудувала на власних потужностях зерновоз, який пристосований для перевезень колією 1520 мм та євроколією – 1435 мм. Більшість комплектуючих та матеріалів – вітчизняного виробництва. Про це у п’ятницю, 15 грудня, повідомили у прес-службі перевізника.

«Щоб нарощувати обсяги експорту, маємо не тільки розбудовувати прикордонну інфраструктуру, а й оновлювати кількісно та якісно рухомий склад. Вперше в історії України виготовили зерновоз на виробничих потужностях Укрзалізниці, який максимально пристосований для перевезення вантажів територією України та колією 1435 країн Євросоюзу. Він враховує всі вимоги, особливості та габарит інфраструктури, – сказав голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Новий вагон-хопер моделі 19-8005-У призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів. Його вантажопідйомність – 70 тонн, об’єм кузова – 104 куб. м. Вагон має 5 завантажувальних та 6 розвантажувальних люків. конструкційна швидкість – 120 км/год.

«Конструкція вагона максимально враховує вимоги для перевезення аграрної продукції. Також його технічні характеристики забезпечують оптимальне співвідношення обʼєму та ваги. Крім того, оскільки новий вагон-зерновоз відповідає вимогам, що діють на інфраструктурі країн Європейського Союзу, це дозволяє знизити вартість логістики та спростити процедуру узгодження міжнародних залізничних перевезень», – йдеться у повідомленні.

За словами Євгена Лященко, у майбутньому в «Укрзалізниці» планують поставити такі вагони поставити на серійне виробництво.