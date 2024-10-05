«Укрзалізниця» тимчасово змінить розклад руху поїздів, що курсують до Закарпаття
З 13 до 30 жовтня ремонтуватимуть колію на ділянці Івано-Франківськ – Рахів
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Через ремонтні роботи на колії «Укрзалізниця» змінить розклад руху деяких поїздів на ділянці Івано-Франківськ – Рахів. Обмеження триватимуть з 13 по 30 жовтня, роботи змістили спеціально на не піковий сезон перевезень. На цей час кінцевими станціями для деяких маршрутів, що курсують до Закарпаття, стануть Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці та Делятин.
«Залізничники максимально скоротили тривалість ремонтних робіт, а їхнє виконання дозволить пришвидшити низку рейсів гірського напрямку в зимовий період, тож просимо пасажирів врахувати ці зміни при плануванні поїздок», – зазначили в «Укрзалізниці».
Івано-Франківськ з 14 по 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для таких поїздів:
- №6/5 Запоріжжя – Ясіня,
- №15/16 Харків – Ясіня,
- №193/194 Кривий Ріг – Ясіня,
- №26/25 Одеса – Ясіня,
- №95/96 Київ – Рахів,
- №143/144 Суми – Рахів,
- №255/256 Київ – Рахів. Для зручнішого прибуття пасажирів до Івано-Франківська на час ремонту поїзд прибуватиме на кінцеву станцію Івано-Франківськ о 05:13 (замість 03:42).
Чернівці з 14 по 31 жовтня стануть кінцевою зупинкою для поїзда №55/56 Київ – Рахів.
Поїзд №55/56 Київ – Чернівці курсуватиме відправленням з Києва з 13 по 30 жовтня о 15:58, курсуватиме до Івано-Франківська звичним графіком, прибуватиме в Коломию о 06:04 та до Чернівців – о 07:42. Зворотно поїзд відправлятиметься з Чернівців з 14 по 31 жовтня о 17:38, прибуватиме в Коломию о 18:58 та далі слідуватиме звичним графіком до столиці.
Коломия з 14 по 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для поїзда №357/358 Київ — Ясіня.
Делятин з 14 по 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для таких поїздів:
- № 6404/6403 Івано-Франківськ – Яремче;
- № 6402/6403 Івано-Франківськ – Ворохта.
На період з 14 по 31 жовтня приміський поїзд № 6441/6442 Коломия – Ділове не курсуватиме.