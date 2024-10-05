Зміни триватимуть до кінця жовтня

Через ремонтні роботи на колії «Укрзалізниця» змінить розклад руху деяких поїздів на ділянці Івано-Франківськ – Рахів. Обмеження триватимуть з 13 по 30 жовтня, роботи змістили спеціально на не піковий сезон перевезень. На цей час кінцевими станціями для деяких маршрутів, що курсують до Закарпаття, стануть Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці та Делятин.

«Залізничники максимально скоротили тривалість ремонтних робіт, а їхнє виконання дозволить пришвидшити низку рейсів гірського напрямку в зимовий період, тож просимо пасажирів врахувати ці зміни при плануванні поїздок», – зазначили в «Укрзалізниці».

Івано-Франківськ з 14 по 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для таких поїздів:

№6/5 Запоріжжя – Ясіня,

№15/16 Харків – Ясіня,

№193/194 Кривий Ріг – Ясіня,

№26/25 Одеса – Ясіня,

№95/96 Київ – Рахів,

№143/144 Суми – Рахів,

№255/256 Київ – Рахів. Для зручнішого прибуття пасажирів до Івано-Франківська на час ремонту поїзд прибуватиме на кінцеву станцію Івано-Франківськ о 05:13 (замість 03:42).

Чернівці з 14 по 31 жовтня стануть кінцевою зупинкою для поїзда №55/56 Київ – Рахів.

Поїзд №55/56 Київ – Чернівці курсуватиме відправленням з Києва з 13 по 30 жовтня о 15:58, курсуватиме до Івано-Франківська звичним графіком, прибуватиме в Коломию о 06:04 та до Чернівців – о 07:42. Зворотно поїзд відправлятиметься з Чернівців з 14 по 31 жовтня о 17:38, прибуватиме в Коломию о 18:58 та далі слідуватиме звичним графіком до столиці.

Коломия з 14 по 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для поїзда №357/358 Київ — Ясіня.

Делятин з 14 по 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для таких поїздів:

№ 6404/6403 Івано-Франківськ – Яремче;

№ 6402/6403 Івано-Франківськ – Ворохта.

На період з 14 по 31 жовтня приміський поїзд № 6441/6442 Коломия – Ділове не курсуватиме.