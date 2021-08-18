Пішохода госпіталізували, пізніше він помер у лікарні

Внаслідок ДТП на трасі Київ – Чоп на Львівщині загинув пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 17 серпня, близько 22:48 на автодорозі Київ – Чоп поблизу с. Ясенів Золочівського району. Автомобіль BMW збив пішохода. Чоловіка госпіталізували з переломом обох ніг, пізніше він помер у лікарні.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, чоловік переходив дорогу.

«Водій BMW здійснив наїзд на пішохода, мешканця с. Ясенів 1969 року народження, який переходив дорогу поблизу пішохідного переходу. Внаслідок ДТП потерпілого було госпіталізовано в Бродівську ЦРЛ з діагнозом: відкритий перелом обох ніг. У лікарні потерпілий помер», – зазначено у повідомленні департаменту.

Автомобілем керував мешканець Хмельницької області 1981 року народження.

Обставини події встановлює поліція.