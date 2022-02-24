Уранці четверга, 24 лютого, унаслідок обстрілів та бомбардування у Маріуполі, Одеській та Херсонських областях загинули восьмеро українців, також відомо про 11 поранених. Про сімох загиблих повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, про ще одного Держприкоронслужба.

За даними Антона Геращенка, у Одеській області у місті Подільськ ВЧ 0173 було бомбардування, 6 людей загинули, 7 поранено, 19 безвісти зниклі. У Маріуполі на Донеччині унаслідок обстрілу загинула одна людина, ще двоє поранені.

У Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль у наслідок чого постраждала жінка з дитиною. У місті Кривий Ріг Дніпропетровська область три удари по складах 17 танкової БР, позиція бойового чергування 4608 Краснопілля, удар з БПЛА. Розбомбили міст через річку Інгулець.

Про ще одного загиблого повідомила Держприкордонслужба. «В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі населеного пункту Преображенка в Херсонській області один прикордонник загинув. Інформація про інші жертви встановлюється», – повідомили прикордонники.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні. Про початок так званої «спеціальної військової операції на Донбасі» він заявив у відеозверненні уночі, 24 лютого. Водночас станом на 5:00 ранку у Києві та Харкові очевидці повідомили про вибухи, відбулися російські атаки на військові об'єкти в різних областях України.

Хроніку російського втогнення – у трансляції ZAXID.NET.