Унаслідок пожежі в приватному будинку на Львівщині загинув 57-річний власник

Унаслідок пожежі в приватному будинку на Львівщині загинув 57-річний власник. Подія сталася у вівторок, 7 грудня, в с. Тичок Червоноградського району. О 09:17 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку, розміром 15×15 м.

Вогнеборці працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

«На момент прибуття пожежних підрозділів вогонь швидко поширився дерев’яними конструкціями будівлі. Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації пожежі. Під час розвідки в кімнаті вогнеборці виявили тіло власника будинку, 1964 року народження», – повідомили у ДСНС.

Вогонь швидко поширився дерев’яними конструкціями будівлі (фото ДСНС)

Пожежу ліквідували о 10:26. Вогонь знищив дах та речі домашнього вжитку на площі 80 м2.

Пожежу гасили 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події та причину виникнення пожежі встановлюють.