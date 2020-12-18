Вибух стався на у квартирі на третьому поверсі

У п’ятницю, 18 грудня, стався вибух в багатоквартирному будинку у районі Підзамче поблизу центру Львова. Унаслідок вибуху обвалилася стіна на третьому поверсі. Постраждали двоє людей, яких з опіками госпіталізували до лікарні.

Як повідомили ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, інцидент трапився близько 11:30 на вул. Ковалевської,3.

«Стався вибух у будинку, унаслідок чого обвалилася стіна на третьому поверсі. Причини вибуху наразі встановлюють фахівці», – повідомили в прес-службі відомства.

Від вибуху обвалилася стіна на трьому поверсі (фото ZAXID.NET та ДСНС)

На місці події присутні усі екстрені служби. Попередньо відомо про двох постраждалих осіб. У львівському центрі екстреної медицини та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що двох постраждалих з опіками доправили у восьму міську лікарню Львова та в обласну клінічну лікарню.

За інформацією «Гарячої лінії міста Львова», причиною інциденту став вибух газу у квартирі №19 на третьому поверсі триповерхового будинку на вул. Ковалевської,3. Рятувальники ДСНС проводять евакуацію мешканців.

«Стався вибух газу на третьому поверсі триповерхового будинку на 19 квартир. В будинку прописано 34 мешканці. Станом на зараз на місці перекрито подачу газу, проведено відключення електроенергії, працює оперативно-рятувальна служба. Також проведено евакуацію людей з будинку», — повідомив заступник голови Шевченківської райадміністрації Львова Святослав Костяка.