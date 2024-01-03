«Оппенгеймер» став одним із найкасовіших фільмів року

Кінокомпанія Universal вперше з 2015 року змістила Disney з першого місця в списку найприбутковіших кіностудій світу. Це сталось завдяки комерційному успіху фільмів «Брати Супер Маріо у кіно», «Оппенгеймер» та «Мзган», повідомляє Variety.

Загалом 24 фільми Universal, випущені у 2023 році, зібрали у світовому прокаті понад 4,9 млрд доларів. Disney минулого року випустила 17 нових фільмів, зокрема «Вартові галактики 3», «Індіана Джонс та реліквія долі» й «Русалонька». Усього вони зібрали у світовому прокаті майже 4,83 млрд доларів, дозволивши компанії посісти другу сходинку лідерів за касовими зборами.

Водночас кінокомпанія Warner Bros. посіла третє місце з доходом в 3,84 млрд доларів у світі, завдяки фільмам «Барбі», «Монахиня 2» та «Вонка». Sony і Paramount ще не повідомили про підсумкові доходи за 2023 рік, але, за попередніми оцінками, кожна студія заробила приблизно по 2 мільярди доларів, замкнувши п'ятірку найкращих.

Так, завдяки фільмам «Людина-павук: Крізь всесвіт», «Праведник 3» та «Наполеон» Sony має невелику перевагу, заробивши 2,09 млрд доларів. Компанія Paramount, чиїми основними релізами стали «Місія нездійсненна: Смертельна Розплата. Частина перша», «Підземелля і дракони» та «Щенячий патруль: Мегакіно», завершила рік з виторгом у 2,03 млрд доларів.