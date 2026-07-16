Підопічні Ігоря Костюка ледве пройшли румунську команду

У четвер, 16 липня, київське «Динамо» у другому матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зустрічалось з румунською «Універсітатею» Клуж.

Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

«Універсітатя» Клуж (Румунія) – «Динамо» Київ (Україна) – 0:0 (серія пенальті – 2:4) (перша гра – 0:0)

«Динамо» активніше розпочало гру і декілька разів загрожувало воротам суперника. А на 16-й хвилині кияни навіть вийшли вперед – Редушко замкнув передачу Піхальонка. Однак арбітр взяття воріт скасував через офсайд.

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В середині тайму вже Редушко асистував на Волошина, але гол вдруге не зарахували. За мить м’яч влучив у руку гравцю «Універсітаті» в штрафному румунської команди, однак суддя знову зіграв проти «Динамо» і пенальті не поставив. Згодом Пономаренко ледь не зламав поперечину, замкнувши передачу з кутового.

По перерві ситуація не змінилась – кияни володіли беззаперечною перевагою і тринькали момент за моментом. Румунам вдалось вистояти і перевести гру в овертайми. Додатковий час голів не приніс і все вирішувалось в серії пенальті, де більше пощастило «Динамо» (свої удари впевнено реалізували Ярмоленко, Бражко, Пономаренко та Лонвейк).

У наступному раунді кияни зустрінуться з грецьким ПАОКом.