Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, на Львівщині

Уночі на суботу, 1 червня, Росія атакувала ракетами та дронами-камікадзе об’єкти критичної інфраструктури у різних регіонах України, зокрема, на Львівщині. Є постраждалі.

Як розповіли у ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури.

«На Львівщині внаслідок атаки травмовано чотири людини», – сказано в повідомленні ДСНС. Постраждалих госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що під час повітряної тривоги, яка тривала з 3:29 до 6:10, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області, є руйнування.

Зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК «Захід» у своїй зоні відповідальності (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області) знищили 18 ракет та шість ударних дронів Shahed.

«Під час тривоги оборонці неба знищили цілі і над Львівською областю. Системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі», – зазначив голова ЛОВА.

Цієї ночі ворог загалом випустив по Україні 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА, українським захисникам вдалося знищити 35 ракет та 46 дронів Shahed. Востаннє росіяни атакували Львівщину трьома безпілотниками Shahed. Тоді виникла пожежа в лісництві у Золочівському районі, ніхто не постраждав.