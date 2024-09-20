Українські захисники збили керовану авіаракету Х-59, якою ворог хотів атакувати Дніпропетровщину

У ніч на п’ятницю, 20 вересня, російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів та ударні дрони-камікадзе. Про це повідомляють у пресслужбі Повітряних сил.

У межах останньої атаки росіяни випустили по Україні:

три ракети невстановленого типу з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області для атак Донеччини;

керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області для атак Дніпропетровщини;

70 ударних БпЛА типу Shahed з районів пусків у Приморсько-Ахтарську, Курську та Єйську Росії.

Для відбиття повітряного нападу противника залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони.

«У результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Унаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила)», – ідеться у зведенні.

Результати роботи сил ППО у ніч на 20 вересня

Протиповітряна оборона працювала у 13 областях: Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській.

Наслідки російської атаки на Україну 20 вересня

У селищі Куликів на Львівщині уламки російського дрона спричинили пожежу в приміщенні колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Відомо про пошкоджені три автомобілі (один вантажний та два легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна. Попередньо, жертв чи постраждалих нема, повідомив ZAXID.NET з посиланням на Львівську ОВА.

Також унаслідок падіння уламків дрона в Івано-Франківську пошкоджені гаражі, зазначив мер міста Руслан Марцінків.

У Дніпропетровській області звечора росіяни обстрілювали Нікопольщину. Від ударів артилерії та дронів-камікадзе потерпали Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади, поінформував голова ОВА Сергій Лисак.

Зауважимо, як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, уночі один із безпілотників Shahed пролетів у «безпосередній близькості» до Хмельницької АЕС.