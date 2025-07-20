Уночі 20 липня горіли торгові ряди Привокзального ринку

У ніч на неділю, 20 липня, у Львові виникла пожежа на території Привокзального ринку. Судячи з фото та відео очевидців, пожежа охопила торгові ряди, постраждалих немає.

Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі ДСНС Львівщини, близько півночі 20 липня рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вул. Федьковича у Львові.

«Займання виникло в будівлі. Пожежа спричинила сильне задимлення. Вогнеборці швидко локалізували займання, тож о 00:17 пожежа була ліквідована», – повідомили в ДСНС.

До гасіння пожежі залучили 29 рятувальників та шість спецмашин Причини займання встановить поліція. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.