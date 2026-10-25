На місце прибули поліцейські, слідчо-оперативна група та військовослужбовці Національної Гвардії України

Вночі у суботу, 24 жовтня, на проспекті Свободи у центрі Львова стався конфлікт між десятками підлітків та молодими чоловіками. Учасники були у нетверезому стані, голосно лаялися та штовхалися. Про це у неділю, 25 жовтня, повідомили у поліції Львівщини.

Зазначається, що повідомлення про бійку у центрі міста надійшло близько опівночі. За словами очевидців, десятки підлітків та молодих чоловіків у алкогольному сп’янінні агресивно поводилися, штовхалися та гучно лаялися. На місце прибули поліцейські, слідчо-оперативна група та військовослужбовці Національної Гвардії України.

«Правоохоронці припинили конфлікт та доставили кількох його найбільш активних учасників у територіальний підрозділ поліції для опитування. Неповнолітніх опитували у присутності батьків», – йдеться у повідомленні.

У поліції повідомили, що в результаті інциденту на трьох учасників конфлікту склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство (ст.173 ККУ). Санкція статті передбачає штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

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Одного з них, 25-річного львів’янина, також притягнули до відповідальності за розпивання алкоголю у громадському місці (ст.178 ККУ). За скоєне йому загрожує штраф. У поліції додали, що із заявами чи скаргами ніхто не звертався. Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту та його зачинщиків для притягнення їх до відповідальності.