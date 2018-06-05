Уперше в історії більшість посад в уряді Іспанії зайняли жінки

СвітОлег Костюк, сьогодні, 08:58560

До теми

Уперше в історії більшість посад в уряді Іспанії зайняли жінки
фото ЕРА
Педро Санчес збільшив кількість міністерств у порівнянні з попереднім урядом з 13 до 17.

Новопризначений прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес призначив новий уряд, до складу якого увійшли 11 жінок. Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

Зазначається, що Санчес сформував уряд меншості, відмовившись взяти міністрів від лівої партії Podemos та інших партій, які допомогли прийти йому до влади.

Серед нових міністрів іспанського уряду, зокрема, Марія Хесус Монтейро (фінанси), Маргарита Роблес (оборона), Долорес Дельгадо (юстиція), Магдалена Валеріо (праця), Тереза Рібера (навколишнє середовище і енергія). Надіа Кальвіно стане міністром економіки. Окрім того, Кармен Кальво, яка обіймала посаду міністра культури в 2004-2007 роках, стала заступницею глави уряду і одночасно очолила міністерство рівноправ'я.

Також міністрами були призначені Жозеп Боррелл (міністерство закордонних справ) та Фернандо Гранде-Марласка (внутрішні справи). Астронавт Педро Дуке очолив міністерство науки.

Санчес збільшив кількість міністерств у порівнянні з попереднім урядом з 13 до 17. У четвер, 7 червня, нові члени уряду складуть присягу перед королем Іспанії Феліпе VI.

Зауважимо, що Соціалістична партія Санчеса має всього 84 депутати у парламенті та потребуватиме підтримки інших політичних сил для голосування своїх рішень.

Як інформував ZAXID.NET, Санчес був призначений прем'єром після винесення парламентом вотуму недовіри уряду Маріано Рахоя 1 червня. Він вступив на посаду 2 червня. В цей же день було призначено новий уряд Каталонії.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Каталонії новий уряд прийняв присягу ZAXID.NET
Іспанський парламент вперше в історії оголосив недовіру прем'єр-міністру ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук