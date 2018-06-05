Уперше в історії більшість посад в уряді Іспанії зайняли жінки

Педро Санчес збільшив кількість міністерств у порівнянні з попереднім урядом з 13 до 17.

Новопризначений прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес призначив новий уряд, до складу якого увійшли 11 жінок. Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

Зазначається, що Санчес сформував уряд меншості, відмовившись взяти міністрів від лівої партії Podemos та інших партій, які допомогли прийти йому до влади.

Серед нових міністрів іспанського уряду, зокрема, Марія Хесус Монтейро (фінанси), Маргарита Роблес (оборона), Долорес Дельгадо (юстиція), Магдалена Валеріо (праця), Тереза Рібера (навколишнє середовище і енергія). Надіа Кальвіно стане міністром економіки. Окрім того, Кармен Кальво, яка обіймала посаду міністра культури в 2004-2007 роках, стала заступницею глави уряду і одночасно очолила міністерство рівноправ'я.

Також міністрами були призначені Жозеп Боррелл (міністерство закордонних справ) та Фернандо Гранде-Марласка (внутрішні справи). Астронавт Педро Дуке очолив міністерство науки.

Санчес збільшив кількість міністерств у порівнянні з попереднім урядом з 13 до 17. У четвер, 7 червня, нові члени уряду складуть присягу перед королем Іспанії Феліпе VI.

Зауважимо, що Соціалістична партія Санчеса має всього 84 депутати у парламенті та потребуватиме підтримки інших політичних сил для голосування своїх рішень.

Як інформував ZAXID.NET, Санчес був призначений прем'єром після винесення парламентом вотуму недовіри уряду Маріано Рахоя 1 червня. Він вступив на посаду 2 червня. В цей же день було призначено новий уряд Каталонії.